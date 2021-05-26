Avrupa Kamu Savcılığı kuruluyor

Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı, 1 Haziran tarihinde faaliyete geçecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı, 1 Haziran tarihinde faaliyete geçecek.

AB Komisyonu, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) resmen faaliyete başlaması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 1 Haziran tarihinde resmen göreve başlayacak savcılığın AB bütçesine karşı işlenen suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu olacağı bildirildi.

Savcılığın, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suiistimalleri soruşturacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu makamın AB kurumları ve üye ülkelerden bağımsız hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamada, savcılığın Lüksemburg merkezli olması ve her yıl yaklaşık 3 bin dosya incelemesinin beklendiği ifade edildi.

AB ülkeleri, 2017 yılında Avrupa Savcılığı kurulmasına yönelik iş birliği yapma kararı almıştı.

Söz konusu makama 22 AB üyesi ülke katılacağını açıklamıştı. İsveç, Macaristan, Polonya, İrlanda ve Danimarka ise EPPO'ya katılmamayı tercih etti.

AB kurumları, Avrupa Başsavcısı olarak Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker