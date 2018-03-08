Samsun'da bir ilkokul tarafından alışveriş merkezinde okuma etkinliği yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en çok tercih edilen alışveriş ve yaşam merkezi Samsun Piazza anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. İlkadım Arıburnu İlkokulu öğrencileri ile Piazza AVM'de okuma etkinliği düzenlendi. "Oku, Anla, Yaşa Projesi" kapsamında bugün 10.30-11.30 saatlerinde 30 öğrenci okuma etkinliği yaparak okumanın önemine dikkat çekti. - SAMSUN