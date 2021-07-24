Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
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Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim

Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / ÇEVİK Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda devriye gezerek denetim yaptı.

Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ ÇEVİK Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda devriye gezerek denetim yaptı. Atlı polisler, aileleri ile birlikte piknik yapmaya gelenleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. 

Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. İkisi kadın 4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, aileleriyle Sultangazi Kent Ormanı'nda piknik yapmak isteyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyardı. Atlı polislere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, çocuklar polislerin yanında ata binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

"ÇOCUKLARA AT SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ" 

Atlı polis memurlarından Güneş Abiş, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın emir ve talimatları doğrultusunda görevimizi ifa ediyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuyoruz. Sürekli devriyelerimiz oluyor. Çocuklar atları çok seviyorlar. Bizi gördüklerinde daha da çok sevinip yaklaşıyor, atları seviyorlar. Onlara yeri geldiğinde bindiriyoruz, at sevgisini de aşılıyoruz, hoşlarına da gidiyor. Vatandaşlarımız son derece duyarlı ve dikkatli oluyorlar. Tabi biz de görevimizi yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz" dedi. "PANDEMİ SÜRECİNDE MASKE VE MESAFE KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ" Bir diğer atlı polis memuru İbrahim Güneyli, vatandaşların genelde kalabalık olduğu yerlerde görevlerini yaptıklarını belirterek, "Pandemi süreci boyunca maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Genellikle de olumlu, güzel dönüşler alıyoruz. Diğer meslektaşlarımıza göre biraz daha farklı bir şekilde görevimizi ifa ettiğimiz için turistlerin, vatandaşlarımızın ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Genellikle sahil kesimlerinde, ormanlarda, yazları kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde görevimizi ifa ediyoruz. Ayrıca, atlı polisler olarak diğer meslektaşlarımızın, araçların, motosikletlerin giremediği yerlerde yine görevimizi ifa ediyoruz" diye konuştu. 

Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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