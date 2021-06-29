Aski Çalışıyor Aydın'ın Altyapısı Güçleniyor

Hizmet odakli çalisma anlayisiyla Aydin'in tüm ilçelerinde altyapi yenileme ve yapim islerini sürdüren Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) son olarak 22. 6 milyon TL yatirimla araç filosuna ekledigi 39 yeni araciyla hizmette hizini daha da arttirdi.

Hizmet odakli çalisma anlayisiyla Aydin'in tüm ilçelerinde altyapi yenileme ve yapim islerini sürdüren Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) son olarak 22. 6 milyon TL yatirimla araç filosuna ekledigi 39 yeni araciyla hizmette hizini daha da arttirdi.

Halk Ister Büyüksehir Yapar

Yükselen nüfus ile birlikte, gelisen kentin artan ihtiyaçlarini planli bir sekilde tikir tikir yerine getiren ASKI; Aydin'a kalici, islevsel ve modern bir altyapi insa ediyor. Bu hedefler dogrultusunda; içme suyu, içme suyu kaynak çalismasi, yagmur suyu, tarimsal sulama ve kanalizasyon hatti yapim islerini sürdüren ASKI ekipleri; Çine, Yenipazar, Efeler, Nazilli, Incirliova, Kuyucak, Germencik, Koçarli, Bozdogan, Kösk, Karpuzlu ve Kusadasi ilçelerinde çalismalarina devam ediyor.

Içme suyu hatlari yenileniyor, yeni kaynaklar olusturuluyor

Vatandaslarin hayatini kolaylastirmak için hizli ve çözüm odakli olarak çalisan ASKI ekipleri, dag-tas demeden pek çok farkli noktada es zamanli olarak içme suyu hatlarini yeniliyor. Bu kapsamda yeni hatlar olusturan ASKI ekipleri; Yenipazar'in Donduran Mahallesi'nde, Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde, Nazilli'nin Hamidiye Mahallesi'nde, Incirliova'nin Arpadere Mahallesi'nde, Kuyucak'in Çobanisa Mahallesi'nde, Koçarli'nin Tekeli Mahallesi'nde ve Karpuzlu'nun Gölcük Mahallesi'nde içme suyu yapim çalismalarini sürdürüyor.

ASKI ekipler ayrica, Nazilli'nin Yukari Örencik Mahallesi'nde, Çine'nin Mutaflar Mahallesi'nde ile Bozdogan'in Dutagaç Mahallesi'nde içme suyu drenaj ve kaynak çalismasi gerçeklestiriyor. Yagmur suyu hatlari güçleniyor Büyük yatirimlarla kentin yagmur suyu altyapi agini da genisleten ASKI; Incirliova'nin Hacialiobasi Mahallesi'nde, Efeler'in Alanli Mahallesi'nde ile Germencik'in Reisköy Mahallesi'nde yagmur suyu hatti yapim ve yenileme islemlerine hizla devam ediyor.

Mahallelerinde çalisma yapilan vatandaslar, ASKI'nin çözüm odakli hizmetlerinden duyduklari memnuniyeti belirterek Baskan Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu, "Kaynaklarimizi halkimizin konforlu ve saglikli bir kentte yasamasi için kullaniyoruz. "

22 milyon 600 bin liralik yatirimla alinan 39 araçla ASKI'nin gücüne güç kattiklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Aydin halkindan aldigimiz güç ile vatandaslarimiz için en iyi hizmeti sunmak için çalismalar gerçeklestiriyoruz. Pandemi dönemi ve dünya genelinde yasanan ekonomik durgunluk bizlerin hizmet üretmesini saglayacak yatirimlari engellemeyi basaramadi. Kaynaklarimizi halkimizin konforlu ve saglikli bir kentte yasamasi için kullaniyoruz. ASKI çalismaya, çalistikça da Aydin'in altyapisini modern ve güçlü hale getirmeye devam edecek. " dedi.

Kaynak: Habermetre