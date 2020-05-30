Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Furkan Demircan'ı (21) öldürdükleri iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan F.Ç, H.Z.Ç. ve H.B.B'nin Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlandı. Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Demircan, dün Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Silahla ateş ettiği öne sürülen F.Ç. ile H.Z.Ç. ve H.B.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanmıştı.

Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA