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Artvin'de şüpheli paket paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Artvin'de şüpheli paket paniği

Artvin'in Arhavi ilçesinde Musazade Mahallesi Tavşanlı çocuk parkına bırakılan şüpheli bir koli korku dolu anlar yaşattı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde Musazade Mahallesi Tavşanlı çocuk parkına bırakılan şüpheli bir koli korku dolu anlar yaşattı.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesi Tavşanlı çocuk parkında bırakılmış şüpheli bir koli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheli paketin bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı. Sokakta güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri Olay Yerine Bomba İmha Uzmanının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli paketi imha etti. Şüpheli çantadan beton malzemesi çıkmasının ardından polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. - ARTVİN

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