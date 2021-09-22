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Ardahan'da otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da, yol kontrolünde durdurulan otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yol kontrolünde durdurulan otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde Durucasu köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce üst araması yapılan araç sürücüsünün üzerinde tarihi eser niteliğinde birer yüzük ve sikke ile 2 kolye ele geçirildi.

Bu eserlere el koyan jandarma, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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