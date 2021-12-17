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Araçlara dadanan hırsız yakayı ele verdi

Araçlara dadanan hırsız yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Kargı ilçesinde, çok sayıda araçtan eşya çalan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde, çok sayıda araçtan eşya çalan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Kargı ilçesinde son bir içerisinde çok sayıda araçtan çeşitli eşyaların çalınması, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kurulan özel ekiple yaklaşık bir hafta süren titiz çalışmanın neticesinde araçlardan eşyaları çalan kişinin A.Ö.(35)

olduğu belirlendi.

A.Ö., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilen şahıs, sorgusunda araçları soyduğunu itiraf etti. A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

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