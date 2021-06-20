Antrenmanlar pandemi kurallarına uygun devam ediyor
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Antrenmanlar pandemi kurallarına uygun devam ediyor

Antrenmanlar pandemi kurallarına uygun devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Pandemi şartlarına uygun olarak antrenmanlar devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Pandemi şartlarına uygun olarak antrenmanlar devam ediyor.

Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre sporcular antrenman yapamadı. Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında il genelinde antrenmanlar tekrar başladı. Pandemi kuralları çerçevesinde hazırlanan spor alanlarında antrenmanlar yapılıyor. Genç ve minik sporcular pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarını yaparak sportif kalmaya devam ediyor. - DÜZCE

Antrenmanlar pandemi kurallarına uygun devam ediyor
Antrenmanlar pandemi kurallarına uygun devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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