Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası

28. 07. 2021 tarihinde İlimizde meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır.