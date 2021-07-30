Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası
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Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası

Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası
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28. 07. 2021 tarihinde İlimizde meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır.

28. 07. 2021 tarihinde İlimizde meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kampanyaya ilişkin banka hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir.

Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri

T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Antalya Şubesi TL Hesabı IBAN: TR610001001236573837425010

USD Hesabı IBAN: TR340001001236573837425011

EURO Hesabı IBAN: TR770001001236573837425013

T. C. Vakıfbank A. Ş. - Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR890001500158007313480665

USD Hesabı IBAN: TR050001500158048019754404

EURO Hesabı IBAN: TR530001500158048019754413

T. C. Halk Bankası A. Ş. - Üçkapılar/Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR330001200923100005200080

USD Hesabı IBAN: TR560001200923100058000452

EURO Hesabı IBAN: TR290001200923100058000453

Kaynak: Habermetre

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