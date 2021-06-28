Antalya OSB sanayicisine arabulucu desteği
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Antalya OSB sanayicisine arabulucu desteği

Antalya OSB sanayicisine arabulucu desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya OSB ile Antalya Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya OSB ile Antalya Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Antalya OSB firmalarına arabuluculuk eğitimleri verilip hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk desteği sunulacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'deki diğer OSB'ler arasında yine bir ilke imza atarak, arabuluculuk konusunda katılımcılarına eğitim ve destek sağlayan ilk OSB oldu. Antalya Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi ile Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Antalya OSB bünyesinde bulunan firmalara arabuluculuk konusunda eğitimler verilip, hukuki uyuşmazlıklarını arabuluculuk faaliyetleri ile çözmek isteyen sanayicilere de merkez tarafından arabulucu görevlendirilmesi yapılacak.

Eğitim ve arabuluculuk desteği

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arb. Av. Hayrullah Demir ve merkez yetkilileri katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile merkez tarafından görevlendirilecek arabulucular tarafından, Bölge firmalarına dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk konularında bilgilendirme, eğitim ve sunumların yapılacağını aktaran Başkan Ali Bahar, "Merkez aynı zamanda Bölge katılımcılarının çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ya da kendi aralarındaki hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi için de teşvik edecektir. Arabulucu ile firma yetkilisinin görüşmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için Bölge Müdürlüğümüzde bir müzakere odası tahsis edilip, sanayicilerimizin işini kolaylaştırıp ellerini güçlendirecek imkanlardan faydalanmaları sağlanacaktır. Sunduğumuz bu hizmet ile hem hukuk sisteminin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmeyi hem de sanayicilerimizin hukuki uyuşmazlıklarını en kısa sürede ve en etkili şekilde çözmeleri için gerekli desteği vermek istiyoruz" dedi.

Toplumsal barışa katkı

İmzalanan protokolün diğer OSB'lere de örnek teşkil edeceğini vurgulayan Başkan Hayrullah Demir "Bu protokol bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilk, bu protokolle Antalya OSB bünyesinde bulunan işletmeler çalışanlarıyla, tedarikçileriyle ya da müşterileriyle olan hukuki uyuşmazlıklarını mahkemeye, dava yoluna gitmeden barışçıl ve dostane bir çözüm yolu olan arabuluculukla çözebileceklerdir. Arabuluculuk kısa, ekonomik ve dostane bir çözüm yoludur, süreç taraflarca gizli bir şekilde yürütülür ve sonuçta kararı taraflar verir, uyuşmazlıklar tarafların menfaat ve ihtiyaçlarına göre gelecek odaklı çözülür. İş dünyası için zamanın ve kurulan ticari ilişkilerin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. İş insanlarımıza arabuluculuğu anlatmak, bilgilendirmek için gerekli imkan ve desteği sağlayarak bu işbirliği kararını alan Sayın Ali Bahar ve yönetimine teşekkür ederim. İşbirliğimizin iş barışı, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal barışa katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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