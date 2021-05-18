Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
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Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor

Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mobil etkinlikleri Demre, Finike, Kepez ve Konyaaltı'nda devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mobil etkinlikleri Demre, Finike, Kepez ve Konyaaltı'nda devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede mobil konserler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik aracı ile üstü açık otobüsler Demre, Finike, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde, Antalyalılara bayram coşkusu yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) ve pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel sanatçılar, etkinlik araçlarından marşlar ve şarkılar seslendirerek, 19 Mayıs heyecanını caddelere taşıdı. Etkinliklerde vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik etti. - ANTALYA

Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
Antalya'nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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