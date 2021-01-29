Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
29.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:02
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Kaş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Olympos mevkisinde durdurulan aracın sürücüsü M.G'nin üst aramasında 6,1 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelinin aracında ve ikametinde de 1 kilo 686 gram esrar bulundu.
Şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek