Antalya'da martta yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı
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Antalya'da martta yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı

Antalya'da martta yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Turizm kenti Antalya'da martta yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 889 olarak gerçekleşti.

Turizm kenti Antalya'da martta yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 889 olarak gerçekleşti.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışı verilerinde Antalya'nın özellikle ülke genelinde öne çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde yabancıya satılan 5 konuttan birisinin Antalya'da olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde martta yabancıya konut satışı geçen yıla göre yüzde 40 artışla 4 bin 248 oldu. Bunun 889'u Antalya'da gerçekleşti. Antalya'da yabancıya konut satışı yüzde 52'lik bir artış yaşadı. Yabancıya konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sıradaki kentimizin cazibesi, salgın sürecinde de konut yatırımı yapmak, Antalya'da yaşamak isteyen yabancıları çekti."

Antalya'da konut satışı verileri yükseldiğinde insanların akıllarına artan beton miktarı değil, modern ve estetik tasarımlarla öne çıkan, zengin sosyal imkanlar sunan, doğal çevreye saygılı yaşam alanları gelmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kentin tüm paydaşları olarak bu bilinçle hareket edersek güzel Antalya dünyanın en gözde destinasyonlarından birisi olarak cazibesiyle fark yaratmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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