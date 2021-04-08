Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasında gerginlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasında gerginlik

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasında gerginlik

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ev, duvar ve çeşme yapımında kullanıldığı belirlenen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasına engel olmak isteyen mahalle sakinleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ev, duvar ve çeşme yapımında kullanıldığı belirlenen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasına engel olmak isteyen mahalle sakinleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin çevresindeki duvarda yer alan arkeolojik eserlerin Elmalı Müzesi'ne taşınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze görevlileri jandarmalar eşliğinde bölgeye geldi.

Tarihi eserlerin götürülmek istenmesine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, caminin önünü traktör ve iş makineleriyle kapattı. Jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Mahalle sakinleri, tarihi eserlerin kendi ilçelerine ait olduğunu, Elmalı'ya götürülmesini istemediklerini söyledi.

Görevliler, jandarma ekiplerinin nezaretinde cami ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Bölgede çalışma yapılmıştı

Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin çevresindeki duvarda arkeolojik eserlerin kullanıldığı bilgisi üzerine Elmalı Müze Müdürlüğü harekete geçmiş, yapılan incelemede caminin çevre duvarları, sokak araları ve bazı evlerin duvarlarında, mezar kapağı, yazıtlı mezar yapıtı, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserlerden oluşan toplam 25 taşınmaz kültür varlığına rastlanılmıştı.

Bu eserlerin, mahallenin 1,5 kilometre güneybatısında yer alan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18 Ocak 2016'da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ettiği antik yerleşimden kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce taşındığı tespit edilmişti.

Çeşme alınlığına da monte edilen 3 yazıtlı yapıt ile lahit kapağı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden uzman ekip tarafından sökülmüş, diğer 21 eserin de Elmalı Müzesine taşınmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Ümit Öztürk Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasında gerginlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:28:50. #1.15#
title