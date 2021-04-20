Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda üç ödül aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda üç ödül aldı. Antalya internet sitesi, Kent Araştırmaları Merkezi ve Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi projeleri ödülle taçlandı.

Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesini amaçlayan 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın 'En'leri ödüllendirildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

"Projeler ödül aldı"

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 5 kategoride 17 farklı belediye tarafından 41 proje yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde 'antalya.com.tr' projesi ile birinciliği, Üst Yapı Çalışmaları Kategorisinde Kent Araştırmaları Merkezi Projesi ile ikinciliği elde etti. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi de Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazandı.

"Antalya'nın dijital anlamda kent belleğini oluşturması açısından büyük önem taşıyor"

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz,

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Büyükşehir Belediyesi'ni taçlandırdığını belirterek, "3 projemiz değer kazandı. Alanya Katı Entegre Tesisimiz Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Diğer taraftan turizm için yapmış olduğumuz antalya.com.tr internet sitemizin de ödül alması bizi gururlandırdı. Kent Araştırmalar Merkezimizin almış olduğu ödül Antalya'nın dijital anlamda kent belleğini oluşturması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Proje hakkında bilgi verdi"

Alanya Katı Atık Entegre Tesisi Projesi'nin de Jüri Özel Ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Gürbüz, "Büyükşehir Belediyelerinin çöplerin katı atıklarının bertarafı noktasında görev ve sorumlulukları var. Bu noktada yıllardır yapılamayan Alanya Katı Atık Entegre Tesisi kısa bir zamanda hayata geçirdik. Burada günlük bin ton katı atık bertarafı sağlanıyor. 5.66 megavat kurulu güce sahip" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesi ödül aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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