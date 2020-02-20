Antalya Bisiklet Turu'nda birinci etap sona erdi

20.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52

Antalya Bisiklet Turu'nun birinci etabını "Israel Start-Up Nation" takımından Mihkel Raim kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) "Antalya-Antalya" etabına, 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcu katıldı.

Perge ve Termessos Antik Kentlerini de içeren etapta sporcular, 149 kilometre pedal bastı. Sporcuların birbirine oldukça yakın bisiklet sürdüğü etapta bitiş çizgisine 29 kilometre kala bazı sporcular düştü. Dizlerinden hafif şekilde yaralanan sporcular ardından yollarına devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren turun ilk etabı "Israel Start-Up Nation" takımından 3 saat 22 dakika 45 saniyelik derecesiyle Mihkel Raim kazandı. Raim bu sonuçla AKRA Hotel sponsorluğundaki genel klasman forması olan "magenta" renkteki formayı giyecek.

İkinciliği "Adria Mobil" takımından Marko Kump, üçüncülüğü ise "Sport Vlaanderen - Baloise" takımından Kenneth Van Rooy elde etti.

Birinci etapta dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.

Vali Karaloğlu, ilk etabın heyecanlı bir yarışa sahip olduğunu belirtti.

İlk etabın kazananı Raim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'ya etap kazanma hedefiyle geldiğini söyledi. Sezonun başında bir yarış kazanmanın bisikletçi için önemli olduğunu dile getiren Raim, "Bu birincilik bundan sonrasının daha iyi olacağını gösterir. Farklı seviyelerde sporcular vardı. Bu ciddi bir kaos yaratıyor." dedi.

Türkiye'de kazandığı zafer için mutlu olduğunu belirten Raim, "İsrail takımı olarak burada bulunmamız önemli. Bize çok iyi davranıyorlar. Mutluyuz." diye konuştu.

Öte yandan, Mihkel Raim aynı zamanda en iyi sprinter olmayı başararak Antalya'nın güneşinden ilham alınarak üretilen "sarı" formayı giyme hakkını da elde etti. Yarışmada doğal güzellikleri vurgulayan "yeşil" formayı "A Blooc CT Takımı"ndan Aden Paterson, Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatması amacıyla üretilen turuncu formayı ise Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaly Buts giymeye hak kazandı.

Yarın Kemer-Antalya etabıyla devam edecek yarışlar, 23 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA