Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı

11.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:04

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyona çıkışı Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hasataneye getirilişi ANKARA - Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyona çıkışı

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hasataneye getirilişi ANKARA - Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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