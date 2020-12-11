Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
11.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:04
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyona çıkışı Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hasataneye getirilişi ANKARA - Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyona çıkışı
Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hasataneye getirilişi ANKARA - Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran