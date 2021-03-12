ANKARA FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında askerlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 6'sı görevde, 2'si emekli ve 3'ü ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5'i sivil mahrem imam olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı