Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı

05.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.

Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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