Angola, 624 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Güney Afrika ülkelerinden Angola, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 624 bin doz aşıyı teslim aldı.

Güney Afrika ülkelerinden Angola, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 624 bin doz aşıyı teslim aldı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre, Angola, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Afrika'nın güneyinde aşıyı teslim alan ilk ülke oldu.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip ülke, teslim alınan ilk parti 624 bin doz aşıyla öncelikle sağlık çalışanlarını ve yüksek risk grubundaki kişileri aşılayacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Morityus, Gana, Ekvator Ginesi ve Zimbabve toplu aşılamaya başladı.

Öte yandan Nijerya, bugün aşıyı teslim alan bir diğer Afrika ülkesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş