Amerikan Bildirisine Abhazya ve Güney Osetya'dan Sert Tepki

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya'ya yapılan "Abhazya ve Güney Osetya'dan askerlerinizi çekin" bildirisine Abhazya ve Güney Osetya sert tepki gösterdi.



ABD'nin, Rusya'nın 2008 yılından beri Abhazya ve Güney Osetya'da her iki ülkenin Gürcistan sınırlarını koruması için bulundurduğu askerleri geri çekme talebine Abhazya ve Güney Osetya tarafından yanıt geldi. Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı İrakli Tuzhba, Amerika'nın çağrısına tepki göstererek, "Rusya'nın Abhazya sınırlarında asker bulundurması, Rusya ve Abhazya'nın imzaladığı bir anlaşmaya dayanıyor. Rusya ile Abhazya arasında yapılan anlaşma, uluslararası hukuka uygundur" dedi.



ABD desteği gerginliği arttırıyor



Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı İrakli Tuzhba açıklamasının devamında Amerika'nın gerginliği arttırdığını söyleyerek, "NATO tatbikatları, Gürcistan ordusuna destek ve ağır silahlar ile Gürcistan ordusunun donatılması, Kafkasya'da güvenlik ve istikrar temellerini zayıflatmaktadır" dedi.



Abhazya'nın Güvenlik Konseyi sekreteri Mohamed Kilba ise Amerika'nın bildirisini 'saçma' olarak değerlendirerek, "ABD, Gürcistan'ın talebiyle böyle saçma bir bildiriyi yayınlamıştır" sözleriyle bildiriye sert tepki gösterdi.



ABD bildirisine Abhazya'nın yanı sıra Güney Osetya'dan da sert tepki geldi. Bildirinin Güney Osetya'nın egemenlik haklarına saldırı olduğu savunuldu. - SOHUM