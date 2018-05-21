Altınordu İkinci Kez UEFA'da Ülkemizi Temsil Edecek

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi Süper Kupa finalinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, Türkiye'yi UEFA Gençlik Liginde ikinci kez temsil edecek.

U19 Süper Ligi lideri Bursaspor ve U19 1. Lig lideri Altınordu'nun arasında Antalya'da oynanan Süper Kupa maçında İzmir temsilcisi rakibini 1. dakikada Embiya Ayyıldız, 12. dakikada Berkay Görmez'in golleriyle dize getirdi. Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90. dakikada Gökalp'ten geldi. Şampiyon Altınordu'ya kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu verdi. Altınordu'nun gençleri maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Lacivert-Kırmızılar, geçen sezon aynı yaş grubunda 3-1 yenilerek Süper Kupa'yı ve Avrupa biletini kaptırdığı rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir ekibi 2017'de UEFA Gençlik Ligi'nde Play-Off'ta Atletico Madrid'e elenmişti.

TÜRK FUTBOLUNA BİRÇOK FUTBOLCU KAZANDIRDI

Altınordu, altyapı takımlarıyla son 6 sezonda 7'nci Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 2012-13'te U13 takımının Türkiye şampiyonu olmasıyla müthiş seriye başlayan kırmızı-lacivertliler, 2015-16'da U14 ve U19, 2016-17'de ise U13, U16 ve U17 kategorilerinde şampiyonluk kupalarını İzmir'e getirdi. Altınordu, yarın saat 17.00'de Antalya'da U17 Elit Ligi Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldığı taktirde 8. Türkiye şampiyonluğunu kazanacak. Kırmızı-lacivertliler kazandığı kupaların yanı sıra genç milli takımlara gönderdiği oyuncularla gururlandı. Son 6 sezonda Altınordu patentli 45 futbolcu genç milli takım kadrolarında görev aldı. Avrupa'da top koşturan Altınordu altyapısı patentli Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, A Milli Takım seviyesine kadar yükselmeyi başardı.