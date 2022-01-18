Almanya Vize Başvuruları Açıldı 2022

Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, 2022 yılında Almanya vize başvuruları için, nelerin gerektiği konusunda araştırmalara başladı. Schengenvize.net aracılığıyla tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Almanya Vizesi 2022

Schengen vizesi alarak 2022 yılında Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, vize başvuruları konusunda araştırmalara başladı. AB vatandaşı olan kişilerin rahatlıkla giriş çıkış yapabildiği Almanya'ya; bordo pasaport sahibi olan Türk vatandaşları, Schengen vizesi alarak giriş yapabiliyor.

Gri pasaport, yeşil pasaport ve siyah pasaport sahibi olan Türk vatandaşları ise; 180 gün içinde, sadece 90 günlük seyahatler için, Almanya'ya vizeden muaf olarak giriş hakkına sahip oluyor.

Almanya Schengen vizesi için gerekli olan tüm bilgileri Kaynak: https://www.schengenvize.net sitemiz üzerinden öğrenebilir, uzmanlarımızla iletişime geçerek, başvurularınızı Almanya Büyükelçiliği ya da Başkonsolosluğu'na prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Almanya Vizesi Gerekli Evraklar 2022

Almanya'ya seyahat amacına uygun şekilde vize başvurusunda bulunmak zorunda olan umuma mahsus bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları; statülerine göre de ortak evrakların yanında ek belgeler de getirmek zorundadır.

Almanya vizesi ortak evrakları;

• 10 yıldan eski olmayan, en az 2 boş sayfası bulunan, herhangi bir yıpranma olmamış ve seyahat tarihinin bitimi sonrası, en az 3 aylık geçerliliği olan güncel pasaport (varsa eski pasaportların vize baskılı sayfalarının fotokopisi)

• 2 adet, en az 3 ay önce çekilmiş biyometrik fotoğraf

• Resimli ve T.C. kimlik numaralı kimlik kartı fotokopisi

• Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (kadınlar için; evli ise, kızlık soyadının olduğu nüfus kayıt örneği de alınmalıdır).

• Vize başvuru formu (bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. El ile ve sadece tükenmez kalemle de doldurulabilir. Bilgiler doğru olmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.

• Vize talep dilekçesi (seyahat amacını, seyahatin sponsoru, seyahat tarihi gibi bilgilerin olduğu ve konsolosluğa hitaben yazılmalıdır).

• Almanya'ya gidiş/dönüş uçak bileti ve konaklanacak otel rezervasyon belgeleri

• Seyahat sağlık sigortası (en az 30bin ile 50bin Euro arasında olmalı ve poliçe orijinal olmalıdır).

• Mali durumu gösterir belgeler (başvuru sahibinin son 3 aya ait aktif banka hesap hareketlerinin fotokopisi, varsa kira geliri, araç tapusu gibi belgeler)

• Parmak izi (daha önce verilmişse ve sistemde kalma süresi olan 5 yıl dolmamışsa, parmak izi randevusu alınmasına gerek yoktur).

• Meslek Grubuna göre detaylı evrak listesine >>> https://www.schengenvize.net/almanya-vizesi-guncel/ adresinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Bankadan alınacak belgeler, banka çalışanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Ortak evraklara ek olarak; işveren, çalışan, emekli, ev hanımı ya da öğrenci olma durumuna göre, ek belgeler talep edilir.

Almanya Vizesi Ücreti 2022

Almanya vize ücreti 2022 yılında; Alman Konsolosluğu tarafından güncellenir. Almanya'ya gidecek olan kişiler, güncellenen yeni fiyatlar üzerinden ücret öder.

• Turistik, ticari, transit, öğrenci, kültürel ve ziyaret vizeleri 90 Euro olarak belirlenmiştir.

• 0-6 yaş arası çocuklarda vize ücreti yoktur.

• 6-12 yaş arası çocuklarda 45 Euro

Diğer yandan aile birleşimi ve çalışma vizesi için vize başvurusu yapan kişilerde vize ücretleri; oturum izinleri ve başvuru türüne göre değişir.

Almanya Vizesi Aile Birleşimi 2022

Almanya aile birleşimi vizesi 2022 yılında bazı prosedürlere ve ek belgelere tabidir. Vize uzun süreli vize türüne girerken; Türk vatandaşı eş ve çocuklar, Almanya'da yasal olarak ikamet ettiklerinde, vize alarak Almanya'ya yerleşebilirler.

Aile birleşimi için gerekli evraklar;

• Vize başvuru formu (Almanca ve Türkçe olarak) ve vize başvuru dilekçesi

• Seyahat tarihi bitiminden sonra, en az 3 ay geçerliliği olan, güncel pasaport

• 2 adet biyometrik fotoğraf (en az 3 ay önce çekilmiş olmalı)

• Evli olunduğuna dair kanıt (uluslararası evlenme cüzdanı)

• İki eş için ikamet belgesi ya da doğum belgeleri

• Her iki eşe ait gelir ve mesleki belgeleri

• A1 seviyesinde Almanca bildiğine dair sertifika

• Temiz kaydı ve nüfus kayıt örneği

• Ailenin kalacağı evin adresi, tapusu ya da kira kontratı

• Daha önce evlilik yapılmışsa, boşanmış olunduğuna dair belgeler

• Çocuk varsa çocukların doğum belgeleri

• Almanya aile birleşimi için hızlı ve acil başvuru için https://www.schengenvize.net/almanya-aile-birlesimi-vize-islemleri/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Eğer davetiye mektubu alınırsa; Almanya'da bulunan eşin resmî olarak yaptığı başvuru kapsamında, onay alması çok daha kolaydır. Başvurular; vize başvuru merkezleri aracılığıyla Almanya Konsolosluğu'na yapılır.

Aile birleşimi vize başvuruları, ortalama 3 ay içinde sonuçlandırılır. Eğer kişilerin AB oturum izni ya da AB mavi kartı varsa ve finansal olarak yeterli düzeyde olunduğu kanıtlanıyorsa, başvuru sonuçlandırma süresi daha da kısalabilir.

Almanya Çalışma Vizesi 2022

Almanya'ya çalışma amaçlı vize başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları, Almanya çalışma vizesi için, 2022 yılında Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenen şartlar altında başvuru yapabilir.

Çalışma vizesi için;

• Almanca olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin ıslak imzasıyla, Almanya çalışma izni başvurusu

• Almanya Başkonsolosluğu'na hitaben, Almanca olarak yazılan, Almanya vize talep dilekçesi

• En az 1 yıl geçerlilik süresi bulunan güncel pasaport

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Almanya'da çalışılacak firma tarafından verilen davetiye mektubu

• İş yeri ile yapılmış iş sözleşmesi

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve barkodlu ikametgâh belgesi

• Almanya'da alınan mesleki eğitim sertifikası

• Kişinin çalışma statüsü ve alacağı yıllık brüt maaş

• Mesleki özgeçmiş, diploma ve karneler

• Başvuru sahibi evliyse; evliliği kanıtlayan belgeler ve çocuklar varsa, çocuklarla ilgili belgeler

• Mali durumu gösterir belgeler

• Seyahat sağlık sigortası

• Başvuru sahibinin, A1 derecesinde Almanca dil bilgisi yeterliliğini gösterir sertifika

Almanya çalışma vizeleri, sadece Almanya Büyükelçilik ve Almanya Başkonsolosluğu tarafından yapılır. Almanya'da çalışma izni almak için; yıllık brüt kazanç ise 63bin 600 Euro olmalıdır. Almanya çalışma vizesi ortalama 5-10 gün içinde sonuçlandırılır.

Almanya Eğitim & Erasmus Vizesi 2022

Eğitim amacıyla Almanya'ya gitmek isteyenler için; Almanya eğitim & Erasmus vizesi 2022 yılında başvurular, seyahat tarihinden en az 5 ay öncesinde yapılmış olmalıdır.

Eğitim ve Erasmus vizesi için;

• Uzun süreli D tipi vize başvurusu yapılır.

• Güncel pasaport uzun süreli olmalıdır.

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Başvuru sahibi mezun olmuşsa, mezuniyet diploması

• Öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesi ya da transkript

• 18 yaşından küçük ise, ebeveynlerinden alınmış ve noterden tasdik ettirilmiş muvafakatname

• Güncel kimlik kartının, arkalı önlü fotokopisi

• Erasmus eğitim programı için program sertifikası

• Eğitim için kalınacak yerin ve alınan bursun belgeleri

• Eğitim masraflarının karşılanacağına dair sponsor teminat belgeleri

• Seyahat sağlık sigortası

Eğitim ve Erasmus vizesi; AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirilir. Sunulan tüm belgeler resmî olmalı, kurumların kaşesi ve yetkilileri tarafından ıslak imzalı şekilde temin edilmiş olması gerekir.

Vize başvuruları; ortalama 7 ila 15 gün içinde sonuçlandırılır. Ancak konsolosluğun yoğun işleri, resmî tatiller ve ek belgelerin talep edilmesi, vize sonuçlandırma süresini uzatabilir.

Almanya Vize Reddi 2022

Almanya'ya çeşitli sebeplerle seyahat edenler, vize başvurularının her zaman onaylanmayacağını bilmelidir. Bu yüzden Almanya vize reddi 2022 yılında da belirli kriterlere bağlı olarak yapılır.

Vize reddi;

• Vize süresinin bitmiş olması ya da pasaportun güncelliğinin bitmesi;

• Seyahat amacına uygun olmayan vize türüne başvurulmuş olması;

• Eksik belge verilmiş olması ya da belgelerde yanlış bilgi beyan edilmesi;

• Seyahat edilecek ülke için, kamu tehlikesi yaratma şüphesi

• Başvuru sahibinin seyahat yasağı olması;

• Seyahat amacının tam olarak anlatılamamış ve yetkililerin ikna edilememiş olması gibi sebeplerden olabilir.

• Kaynak: schengenvize.net

Vize başvurusu yapıp da red almış kişiler; vize reddi kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Vizenin reddedilmesine neden olan sebepler düzeltilerek, yeniden başvuru yapılabilir.

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