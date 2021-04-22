Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası Federal Konsey'de de kabul edildi
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Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası Federal Konsey'de de kabul edildi

Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası Federal Konsey'de de kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dün Almanya Federal Mecliste kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası, bugün acil olarak toplanan Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) tarafından da kabul edildi.

Dün Almanya Federal Mecliste kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası, bugün acil olarak toplanan Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) tarafından da kabul edildi.

Almanya Federal Meclisinde dün yapılan oylamada salgına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan yeni "Enfeksiyon Koruma Yasası" kabul edilmişti. Enfeksiyon Koruma Yasası, bugün acil olarak toplanan Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) tarafından da kabul edildi. Sokağa çıkma maddesinin kişisel hak ve hürriyetleri ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet partileri tarafından sert eleştirilere maruz kalan Enfeksiyon Koruma Yasası, Federal Konsey'den aldığı onayın ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Düzenleme öncesinde 16 eyaletten oluşan Almanya'da her eyalet farklı uygulama yapma hakkına sahipken Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası, salgın anında ülke genelinde aynı tedbirlerin alınmasını öngörüyor.

Yasa sokağa çıkma yasağına olanak sağlıyor

Kabul edilen yasaya göre, bir yerleşim yerinde son 7 gün içinde 100 bin kişide kaydedilen yeni korona virüs vaka sayısının art arda 3 gün 100'ü aşması halinde sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamalar devreye girecek. Saat 22.00 ile 05.00 arasında zorunlu haller dışında sokağa çıkılmayacak. Açık havada tek başına spor yapmak gece yarısına kadar mümkün olacak.

Sosyal teması sınırlamak için bir aynı evde yaşayanların bir başka haneden en fazla bir kişi ile özel ya da kamusal alanda görüşmesine izin verilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak. Temel ihtiyaç maddeleri satan market ya da eczaneler açık kalmayı sürdürecek, ancak bunun dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapatılacak.

Yedi günlük artış hızının 100 ile 150 arasında olması halinde ise negatif test sonucunu göstererek ve randevu alarak mağazalardan alışveriş yapmak mümkün olacak. Müze, tiyatro, sinema, havuz, gece kulubü, oyun salonu gibi yerler kapalı kalacak. Okullarda 7 günlük artış hızının 165'i aşması halinde yüz yüze eğitime ara verilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılması için ise haftada 2 kez test yaptırması gerekecek.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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