Almanya'da bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı
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Almanya'da bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerin bazılarında, belirli kurallar çerçevesinde bu yılın ilk teravih namazı kılındı.

Almanya'da bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı
21.05.2020 01:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:12

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerin bazılarında, belirli kurallar çerçevesinde bu yılın ilk teravih namazı kılındı.

Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Bugün 10 hafta aranın ardından ilk akşam namazı ile bu yıl ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Böylece kurallara uyulması şartıyla camilerde cemaatin birlikte tüm vakit namazlarının yanı sıra, teravih ve bayram namazını kılmasına izin verilmiş oldu.

Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki teravih namazını DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı.

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı.Dezenfektan ile ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı.

Düzenlenen özel teravih programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Berlin'de teravih namazı kılınmadı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı başkent Berlin'de ise DİTİB eyalet yönetimi camilerde teravih ve bayram namazının kılınmaması kararı alındı.

Berlin'de DİTİB'e bağlı camilerde 25 Mayıs Pazartesi günü tüm vakit namazlarının, 5 Haziran'dan itibaren de cuma namazının mevcut önlemler ve şartlar dahilinde kılınmaya başlanacak.

DİTİB Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, Berlin eyalet hükümetinin toplu ibadetleri 50 kişiyle sınırlamasından dolayı böyle bir uygulamada bulundukları belirtti.

Berlin İslam Federasyonuna (BIF) bağlı bazı camilerde ise daha önce belirlenen şartlar dahilinde teravih, cuma ve bayram namazları kılınacak.

BIF Başkanı Murat Gül, cuma ve bayram namazlarını kılmak isteyenlerin önceden cami derneklerini arayıp kayıt yaptırması gerektiğini belirtti.

Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Müslüman kuruluşlarının temsilcileri, 3 gün önce yerel yöneticiler ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkedeki normalleşme süreci çerçevesinde 20 Mayıs'tan itibaren tüm vakit namazları ile teravih, cuma ve bayram namazlarının kılınabileceğini duyurmuştu.

Almanya'da değişik bölgelerde Kovid-19 salgının yayılma hızının farklı olduğundan dolayı eyalet yönetimleri her eyalette farklı uygulamalara gidiyor. Berlin'de şimdilik toplu ibadetlerde en fazla 50 kişiye izin verilirken, bazı diğer eyaletlerde mekanın büyüklüğüne göre kişi sayısı belirleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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