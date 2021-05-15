ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ
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ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, tam kapanma önlemleri kapsamında bayramın son gününde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, tam kapanma önlemleri kapsamında bayramın son gününde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Alanya'da polis ve jandarma ekipleri, ülke genelinde uygulanan 17 günlük kısıtlamada denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri görev alanları içerisinde yer alan bölgede 14 ayrı noktada, tek tek tüm araçları kontrol ederken, yaya olarak gidenlere de izin belgesi sordu. Bayramın son günü de sıkı yapılan denetimlerde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılırken, sokağa çıkma izni olmayanlara da cezai işlem uygulandı.

ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ
ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ
ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ
ALANYA'DA POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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