Alanya'da otel yangını Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanlar tahliye edildi.

Üç itfaiye ve bir su tankı ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA