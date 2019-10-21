Alanya'da 21. Dünya Rus Medya Kongresi düzenlenecek

21.10.2019 13:32

Antalya'nın Alanya ilçesi ile Ankara, Kayseri ve Konya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) öncülüğünde 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı 21. Dünya Rus Medya Kongresi düzenlenecek.



Geçen yıl eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılan KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye'ye taşınan dev kongrenin açılışı 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'de Ankara'da yapılacak.



85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılması bekleniyor. Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaliy Ignatenko ve Rus dili konuşan gazetecilerin ağırlanacağı, şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan organizasyon, 24-28 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da gerçekleştirilecek.



Organizasyon ayrıca Ankara'da Altındağ Belediyesi, Kayseri'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Alanyalı Uğur Sipahioğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Belediyesi'nin destek ve sponsorlukları ile gerçekleştirilecek.



Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezisi



25 Ekim Cuma günü gazeteciler Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezilerinin ardından saat 11.00'de KGK'nın da katılımıyla Birleşik Konseyler Toplantısı'nı Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirecekler. Konuklar aynı gün akşam Kayseri'ye götürülecekler.



Konya semazen gösterisi



26 Ekim Cumartesi günü Kayseri şehir turu ve Erciyes gezisinin ardından Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Aynı gün Konya'ya götürülecek olan konuklar, burada akşam yemeğinin ardından Semazen Gösterisi izleyip Alanya'ya hareket edecekler. Konuklar 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Lonicera Otel'de 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ni gerçekleştirecekler.



Alanya'da gala gecesi



Kongrenin ardından teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, aynı günün akşamı saat 20.00'de Lonicera Hotel'de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin kuruluşunun 10. yılının da kutlanacağı gala gecesinde bir araya gelecekler. - ANTALYA

Kaynak: İHA