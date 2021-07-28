Aktif Park, kullanıma hazır
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Aktif Park, kullanıma hazır

Aktif Park, kullanıma hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arasındaki sahil düzenleme projesi kapsamında inşa edilen 'Aktif Parkı' tamamladı.

Bu park Türkiye'ye örnek olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan Aktif Parkı tamamlandı.

KOCAELİ'DE İLK

Bölgenin cazibe merkezi olan Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan 'Aktif Park' kullanıma hazır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan ve 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği Aktif Park, park Kocaeli'nde bir ilk.

ÇOK FARKLI SPOR ALANLARI

İçeriğinde aromatik bitki tarhı, Alzheimer hastaları için spor alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, otizmli çocuklar için duyusal oyun alanları, zemin oyun alanı, oturma alanları ve ailelerin hoşça vakit geçireceği satranç alanları yer alıyor. Ayrıca alanda refleksoloji (çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu) alanı da bulunuyor. Otizmli çocuklar için inşa edilen duyusal oyun alanlarının içerisinde dört işlem panosu, açı ölçer, sesle ilgili dış mekan oyun alanları yer alıyor. Zeminde ise uzayla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri zemin oyunları bulunuyor.

SOSYAL DONATILAR

Yapımı tamamlanan 'Aktif Park'içerisinde ayrıca 16 metrekare büfe, mescit, wc, 5 adet japon çatılı piknik masası, 30 metre oturma duvarı, 185 metre engelli adım taşı yer alıyor. 3 bin 995 metrekare yeşil alana sahip parkta konik ladin, taflan, nandina, süs elması, tijli kartopu, süs eriği, diş budak, şeker akçaağaç, ova akçaağaç, ıhlamur, çınar, gül, defne ve biberiye olmak üzere bin 200 bitki bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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