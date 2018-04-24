AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve yerli parayla birlikte inşallah kur oyununu bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının tecrübeleri ışığında Tel Rıfat ve Münbiç'te diplomatik öncelikli olarak diğer bölgelerde de güvenlik gereklerinin icabına göre çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs'tan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya kadar her yerde ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun politikaları hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar coğrafyadaki sıkı ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Dünyanın her yerindeki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan, vicdanlı dış politika anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kudüs, Suriye, Somali, Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel ölçekte inisiyatif geliştiren bir ülke olarak sorumluluklarımızın büyüklüğünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız"

Ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4'lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız."

Bütçe disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Halihazırda dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmemizdir. Yatırımlara devam. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla üçüncü havalimanını İstanbul'da açıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar yine İstanbulumuzda dev bir proje olarak Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine boğazdan üç katlı tünelin geçişinin adımlarını da atacağız. Bu arada 18 Mart Çanakkale'deki o muhteşem köprünün karşılıklı ayaklarının temellerini attık, o da şu anda yürüyor. Tabii bunların hepsi yap-işlet-devret mantığına dayalı adımlar."

Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetindeki 81 milyon vatandaşın her birinin günlük hayatına olumlu yansımaları olacak ekonomi politikaları ve yatırımlarla hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, seçim dokümanları hazırlandığında tüm bunları ayrıntılı bir şekilde milletle paylaşacaklarını kaydetti.

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, ülkemizin değişik yerlerindeki malum, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız 'benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak', bu endişeleri inşallah taşımaktan kurtulmuş olacaklar." diyen Erdoğan, "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)