AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dışarıdan Gelen Gözlemcilere Gösterdiğimiz Kolaylığı Dünyanın Hiçbir...

- AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." dedi.

Kaynak: AA