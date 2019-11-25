25.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:23

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'deki kriz hakkında konuştu

Yıldırım: "CHP, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor"

"AK Parti'nin her ferdi etle kemik gibidir"

BOLU - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasına yönelik olarak "Memleketin binbir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var?" dedi.

Bolu'da, sabah saatlerinde bir dizi ziyaret ve programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, programının sonunda AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek partililerle biraraya geldi. Partililere hitap eden Yıldırım, AK Parti'yi zaafiyete düşürmeye çalışanlar olduğunu söyleyerek, "Bugünlerde ülkemizde maalesef AK Parti'yi sandıkta yeneyemenler ümitlenmiş gibi gözüküyorlar. Akılları sıra partimizi içeriden zaafiyete düşürerek sonuç alacaklarını düşünüyorlar. AK Parti'nin her ferdi etle kemik gibidir. Evelallah dimdik ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan hiçkimse bu kutlu yürüyüşü durdurmaya, zaafa uğratmaya gücü yetmeyecektir" dedi.

"Siyasetçilerin her zaman doğruyu konuşması gerekir"

Konuşmasında, son günlerde kamuoyunda yer alan, CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile külliyede biraraya geldiği söylentilerine de değinen Yıldırım, "Muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş, külliyede Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik ama yatsı olmadan bunlar patlaadılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim. Memleketin binbir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kurucu partisi, iktidara alternatif olması gereken parti ve onun lideri ne konuşurken on düşünüp bir söylemesi gerekir. Bu milletin hoşgörmeyeceği tek şey doğruyu söylememektir. Siyasetçi şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşması gerekir. Milletine karşı dürüst olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA