AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Korona virüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını paylaştı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını paylaştı.

Milletvekili Öztürk, yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 10 Kasım günü de AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı