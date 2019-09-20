AK Parti'den Karabük'te aşure ikramı

20.09.2019 14:52

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İl Başkanlığı önünde yapılan aşure dağıtımına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla insanların bir araya geldiğini ve birbirlerine aşure ikram ettiğini söyledi.

Vatandaşa aşure dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ünal, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA