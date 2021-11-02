YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Aigai antik kentine müze ve karşılama merkezi yapılacak

MANİSA - Manisa Yunusemre Belediyesi Manisa'nın tarih turizminde de cazibe merkezi olması için çalışmalarını sürdürüyor. Zafer Kalkınma Ajansı ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile Aigai Antik Kenti Kazı Evi yanında Müze ve Turist Karşılama Merkezi inşa edilecek.

Yunusemre Belediyesi, Aigai antik kentinde kazı çalışmalarına verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra bölgede ihtiyaç duyulan müze ve Turist karşılama merkezinin inşası için çalışmalara başlıyor. Yuntdağ Köseler Mahallesindeki Aigai Antik Kazı Evi'nin yanındaki alanda yapılacak merkez için bölgede incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi'ye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Yunusemre Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı, Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve ilgili personeller eşlik etti.

"İlçenin turizm potansiyeli artacak"

Tarihe ışık tutacak projeyi önemsediklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köseler Mahallemizde Aigai Antik Kentinde kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteği ile Yusuf hocamız ve ekibi buradaki tarihi mekanları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Biz de belediye olarak çalışmalara sponsorluk yapıyoruz. Burada turist karşılama merkezi adı altında bir birimin kurulması gerekiyordu. Birkaç yıldır süren projede çalışmamız nihayete erdi. Zafer Kalkınma Ajansı da ciddi bir destek veriyor. Belediye olarak Milli Emlak Müdürlüğü'nden alanın tahsisini yaptık. Kazı evinin yanındaki alanda güzel bir müze projesi ve turist karşılama merkezi olacak. İçinde turistlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sergi salonları, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını gidebileceği alanlar, videolar, imitasyonlar ve otoparkları ile yolları ile güzel bir müze-turist karşılama merkezini inşallah ekip olarak inşa edeceğiz. İnşaata en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Manisa'ya ve Yunusemre'ye değer katan bir proje olacak" dedi.

"Uzun zamandır hayalini kuruyorduk"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, proje tamamlandığında hayalini kurdukları bir merkeze kavuşacaklarını belirtti. Sezgin açıklamasında, "Aigai kazı çalışmaları açısından çok önemli bir gün. Çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz ziyaretçi karşılama merkezimizin önemli bir aşamasındayız. Merkezin yapılacağı yeri tespit etme amacıyla Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibiyle beraberiz. Kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile bu projeye başladık. Antik kente gelen ziyaretçiler kenti gezip geri dönüyorlar. Yakında bir müze olmadığı için kentte ele geçen eserleri görmek için Manisa'ya kadar gitmek gerekiyor. Manisa buradan neredeyse 50 km uzaklıkta. Biz bu açıdan yeni yapılacak olan binanın içinde ayrı mekanlar oluşturacağız. Antik dönemdeki vazoların imitasyonlarını yapıyoruz. Ayrıca gelen ziyaretçiler için kentle ilgili videolar hazırlandı. Özel mekanlar oluşturulacak. Kafeterya, tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanacak. Bu zamana kadar bizlere büyük emek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.