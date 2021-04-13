Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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