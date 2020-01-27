AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

27.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Gülloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cenaze, enkaz altından çıkarılarak ambulansa alındı.

Kaynak: AA