AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"
Haberler » Güncel » AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" - Haber

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

27.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:54
AFAD Başkanı Güllüoğlu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı () Mehmet Güllüoğlu, 'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Gülloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cenaze, enkaz altından çıkarılarak ambulansa alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler