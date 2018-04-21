Adana'nın Bowling Şampiyonları Samsun Yolcusu

Turnuvanın kız ve erkeklerdeki şampiyon takımları, Samsun'da düzenlenecek finalde Adana'yı temsil edecekler.

Optimum Playland Bowling Salonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Adana okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirdiği turnuva, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli geçen turnuvaya katılan liseli gençlere, okul arkadaşları ve aileleri de tezahüratlarla destek verdi. 10 okul takımının 57 öğrenci ile katıldığı turnuvada, yarışmacılar kadar onları izleyenlerin de heyecanlarını doruk noktaya ulaştı.

Turnuva sonunda, kızlarda Barbaros İMKB Lisesi, erkeklerde Yüreğir İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birincilik kupalarını coşkuyla alan takımlar, rakiplerini de kutlayarak, sporun kaynaştırıcı ve birleştirici özelliğini gözler önüne serdiler. Kupalarını büyük bir coşkuyla alan turnuvanın kızlar ve erkeklerdeki birincileri Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Liselerarası Bowling Şampiyonası'nda Adana'yı temsil edecekler.