ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi
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ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Van'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

31.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28
ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi.

Van'da, cuma namazı çıkışı Yukarı Norşin Camisi avlusunda toplanan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, Yeniden Refah, Saadet ve BBP temsilcileri ile vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla sözde barış planını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planıyla, emperyalizmin genel karakteri olan işgal ve sömürü için uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi
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