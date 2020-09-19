ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
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ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde bir partide gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
19.09.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:25

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde bir partide gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin katıldığı 'yasadışı' yapılan büyük bir partide silahlı saldırı gerçekleştiği ifade edildi. Saldırı sonucu 1 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın ise kaçtığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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