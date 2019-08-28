ABD'den Şam'daki fuara ilişkin "yaptırım" uyarısı

28.08.2019 14:52

ABD'den, işletmelere Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenecek ticaret fuarına katılmamaları uyarısında bulunuldu.

ABD'nin kapatılan Şam Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Şam'da bugün başlaması planlanan uluslararası ticaret fuarı konusunda işletmelere veya ticaret odalarına yaptırım uyarısı yapıldı.

Hesapta, "Bazı yerel işletmelerin veya ticaret odalarının, Şam'daki uluslararası ticaret fuarına katılmayı planladığı yönünde haber aldık. Esed rejimi ya da ortaklarıyla iş yapanların, kendilerini ABD yaptırımları olasılığına maruz bıraktıkları uyarımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu bilgiyi ABD'li makamlarla paylaşanlara teşekkür edilen hesapta, özellikle Esed rejiminin, müttefikleri Rusya ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile masum Suriyelilere saldırdığı bir dönemde, Suriye dışından işletme, kişi veya ticaret odalarının, Şam'daki bir ticaret fuarına katılımının "uygunsuz ve kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA