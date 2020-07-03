ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Çarşamba günü ABD'li bir heyet ve Hafter temsilcilerinin video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede LNA bünyesindeki silahlı çetelerin tasviye edilmesinin de dahil olduğu bir takım konuların ele alındığı bildirildi.

Geçen yıl başlayan Trablus kuşatmasının sona ermesinin milis güçlerin tasviye edilmesi konusunda taraflara fırsat sunduğu belirtilen açıklamada, görüşme sırasında Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarında ilerleme sağlamanın gerekliliğine vurgu yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan açıklamada ABD'li delegenin derhal ateşkesin sağlanması ve BM öncülüğündeki güvenlik ve siyasi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ABD heyeti, LNA'nın Rus Savunma Bakanlığına bağlı vekil grup Wagner ile olan ilişkisi ve Libya'daki petrol sahalarını kapatmasının ABD ve Libya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı. Bu, Libya'nın bağımsızlığına zarar verdiği gibi iç savaşı arttırarak kritik petrol rezervlerinin zarar görmesine yol açabilir."

Hafter, BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış, başkent Trablus'u ele geçirmek için 14 ay süren saldırılarıyla ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde önemli başarılar kaydetmesi ve 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını ve ülkenin doğusunun büyük kısmını milislerden arındırmasının ardından, uluslararası aktörlerden ateşkes çağrıları gelmişti.

Kaynak: AA