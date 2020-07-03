ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı

ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'den Hafter tarafına
03.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:07

ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Çarşamba günü ABD'li bir heyet ve Hafter temsilcilerinin video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede LNA bünyesindeki silahlı çetelerin tasviye edilmesinin de dahil olduğu bir takım konuların ele alındığı bildirildi.

Geçen yıl başlayan Trablus kuşatmasının sona ermesinin milis güçlerin tasviye edilmesi konusunda taraflara fırsat sunduğu belirtilen açıklamada, görüşme sırasında Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarında ilerleme sağlamanın gerekliliğine vurgu yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan açıklamada ABD'li delegenin derhal ateşkesin sağlanması ve BM öncülüğündeki güvenlik ve siyasi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ABD heyeti, LNA'nın Rus Savunma Bakanlığına bağlı vekil grup Wagner ile olan ilişkisi ve Libya'daki petrol sahalarını kapatmasının ABD ve Libya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı. Bu, Libya'nın bağımsızlığına zarar verdiği gibi iç savaşı arttırarak kritik petrol rezervlerinin zarar görmesine yol açabilir."

Hafter, BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış, başkent Trablus'u ele geçirmek için 14 ay süren saldırılarıyla ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde önemli başarılar kaydetmesi ve 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını ve ülkenin doğusunun büyük kısmını milislerden arındırmasının ardından, uluslararası aktörlerden ateşkes çağrıları gelmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı Haber
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi
Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi
Çoklu baro düzenlemesinde yeni gerginlik! Baro başkanları Meclis'e alınmadı
Çoklu baro düzenlemesinde yeni gerginlik! Baro başkanları Meclis'e alınmadı
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Rusya Şiddet Temmuz
Şu an buradasınız: ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 02:38:11. #1.14#
title