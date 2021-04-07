ABD, Çin'e Uygur girişimci Ekpar Asat'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Çin'e Uygur girişimci Ekpar Asat'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Çin'e Uygur girişimci Ekpar Asat'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 yıl önce tutuklanan Uygur girişimci Ekpar Asat'ın haksız yere hapis yattığı belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 yıl önce tutuklanan Uygur girişimci Ekpar Asat'ın haksız yere hapis yattığı belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Asat'ın serbest bırakılması için Twitter hesabından açıklama yapan Price, "Ekpar Asat 5 yıl önce haksız şekilde tutuklandı. O da Sincan'da tutuklanan, hapse atılan ve ortadan kaybolan milyonlarca Uygur veya diğer azınlık mensuplarından biri. Çoğu toplama kamplarında tutuluyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni onu (Asat) ve haksız yere gözaltına alınan diğerlerini serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Asat, ABD Dışişleri Bakanlığının, 2016'da düzenlediği Uluslararası Liderlik Programına katıldıktan sonra Çin'e dönmüş, daha sonra da ortadan kaybolmuştu. Asat'ın daha sonra tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Asat'ın kız kardeşi Reyhan Asat, Haziran 2020'de eğitim gördüğü Harvard Üniversitesinde kardeşi için kampanya başlatmıştı. Üniversiteden mezun 80 hukukçu, ABD ve Çin hükümetine Asat'ın serbest bırakılması için mektup yazmıştı.

Hukukçular ayrıca ABD Kongresinden Asat'ın tutuklanmasında rol alan Çinli yetkililere yaptırım uygulanması için yasa çıkartılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, Çin'e Uygur girişimci Ekpar Asat'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:02:01. #1.16#
title