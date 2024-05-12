Asgari ücrete zam mı geliyor? #128184 Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi büyük sıkıntılara neden olurken, yaşanan sorunlar 31 Mart yerel seçimlerine de yansıdı. Vatandaşlar, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücrete zam mı geliyor? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümetin asgari ücrete ara zam yapılmasına sıcak baktığı ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğuna dikkat çeken kaynaklar, doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini, bu zamların Haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılması halinde eylül ayı gibi asgari ücrete ara zam yapılabileceğini öne sürüyor.