AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor
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AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor

AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın dijital ve jeopolitik stratejisinde daha az bağımlı ve daha fazla etkili olması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın dijital ve jeopolitik stratejisinde daha az bağımlı ve daha fazla etkili olması gerektiğini söyledi.

Michel, Tallin Dijital Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'nin dijital stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İklim dostu bir kıta olma ve dijital dönüşümün AB'nin stratejik gündeminin merkezinde yer aldığını belirten Michel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sürdürülebilir dönüşümün ne kadar acil ve önemli olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Michel, dijitalin en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, bu alanın istihdam sağlamakla birlikte ekonomik büyümeye de önemli ölçüde katkı sağladığını kaydetti.

Birbirine bağlı dünya düzeninde Avrupa'yı daha bağımsız hale getirmek istediklerini ifade eden Michel, "Avrupa, dijital ve jeopolitik stratejisinin etkisini artırmak ve daha bağımsız olmak için çaba göstermeli." dedi.

Michel, Avrupa'nın, bağlanılırlık konusunda değerlerine ve standartlarına uyumlu biçimde bir ortak görüş ve vizyon geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Son dönemde bazı blokların bağlanılırlığı derin bağımlılık oluşturmak için kullandıklarına işaret eden Michel, Avrupa'nın bu alanda çalışmalarını arttırması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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