Aaron Appindangoye: "Daha güçlü olarak geri döneceğim"
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Aaron Appindangoye: "Daha güçlü olarak geri döneceğim"

DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim" dedi.

Aaron Appindangoye:
14.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:28

DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim" dedi.

Sivasspor'da sakatlığından dolayı 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olan başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, şu notu ekledi:

"Ben güçlüyüm. Ben bir savaşçıyım, istediğimi elde etmek, hak ettiğimi elde etmek için her gün savaşıyorum. Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim." - SİVAS

Kaynak: İHA

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