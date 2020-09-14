Aaron Appindangoye: "Daha güçlü olarak geri döneceğim"
DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim" dedi.
14.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:28
DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim" dedi.
Sivasspor'da sakatlığından dolayı 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olan başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, şu notu ekledi:
"Ben güçlüyüm. Ben bir savaşçıyım, istediğimi elde etmek, hak ettiğimi elde etmek için her gün savaşıyorum. Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim." - SİVAS
Kaynak: İHA