55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 8 kategoride finale yükselirken, 4 kategoride de bronz madalya maçı yapacak.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 8 kategoride finale yükselirken, 4 kategoride de bronz madalya maçı yapacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı.

Kadınlar takım kumitede milliler, yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Rakibini 4-1 mağlup eden milli takım, finalde Almanya ile karşılaşacak.

Türk sporcular yarın yedisi final üçü bronz olmak üzere 10 madalya maçına çıkacak.

Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Takımı'nın üçüncülük maçları ise 23 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Demet Akalın Engin Akyürek
Spor Şenol Güneş Rachid Ghezzal Josef De Souza Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:14:18. #1.16#

title