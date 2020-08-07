43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı. Samsun-Ankara D-200 karayolu ile Kayseri-Kırıkkale kara yolundan geçiş yapan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik de zaman zaman durma noktasına geldi. Kilit kavşakta oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Ekipler trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik polisi ekiplerince, Samsun-Kayseri-Kırıkkale ve Ankara karayolu güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA