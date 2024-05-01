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Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yakalandı

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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını A.K.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi ve şüpheliyi saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın 3 farklı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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